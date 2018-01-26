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Binler 'Barış ve Demokrasi' için buluştu

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Binler 'Barış ve Demokrasi' için buluştu
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“22 Ocak Pazartesi günü yaşanan ve tarihe ‘demokrasinin kara günü’ olarak geçen olayları protesto etmek, demokrasi ve özgürlüklere sahip çıkmak amacıyla”, Sendikal Platform’un düzenlediği “Barış ve Demokrasi Eylemi” gerçekleştirildi. Beş binin üzerinde vatandaşın katıldığı eylem ve yürüyüş Citroen ışıkları önünden saat 17.25 sıralarında başlarken, Dereboyu'ndan geçilerek, Ledra Palace ışıklarını takip edilerek Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünden geçip Şehitler abidesi önüne gelindi.

Yürüyüşün başlamasıyla başlayan yağmurun etkisini artırarak yürüyüş boyunca devam etmesine karşın vatandaşlar Şehitler Abidesi önünde toplandı. 

Yağmur muhalefeti nedeniyle konuşmaların yapılmadığı etkinlik saat 18.45 civarında bitirilmek zorunda kalındı.  

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