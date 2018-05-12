"Beyindeki engellerin aşılması durumunda sorun kalmaz"

Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, en büyük engelin beyinlerde olduğuna, beyindeki engellerin aşılması durumunda aşılamayacak hiçbir sorun olmadığına dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Girne’de düzenlenen “Yüreklere Dokun Alkış-La” etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, en büyük engelin beyinlerde olduğuna, beyindeki engellerin aşılması durumunda aşılamayacak hiçbir sorun olmadığına dikkat çekti.

Farkındalıkları artırmanın en başta gelen yolunun beyinlerdeki bir takım engelleri aşmayı başarmaktan geçtiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, Engelliler Haftası nedeniyle, ilgili örgütlerle yaptığı görüşmelere değinerek, kendisine iletilen bazı düşüncelerden ve taleplerden de bahsetti.

ENGELLİ YURTTAŞLARA KOLAYLIK SAĞLAYACAK DÜZENLEMELER…

Engelsiz Yaşam Evi’nin bitirileceğinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler tarafından belirtildiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, engelli yurttaşların tüm devlet kurumlarına ulaşabileceği bir mekanizma kurulmasının ve engelli yurttaşların ilaç tedariki için merkeze gelmek zorunda olmayacağı bir düzenlemeye gidilmesinin engelliler için büyük kolaylık sağlayacağına vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ayrıca, engellilerin taleplerinde yarı yarıya azalma olduğuyla ilgili kendisinin bilgilendirildiğini, bu durumun da memnuniyet verici olduğunu belirtti.

AKINCI, 2 YILDA 10 ENGELLİ İSTİHDAM EDEN VAKIFLAR İDARESİ’Nİ KUTLADI

Cumhurbaşkanı Akıncı, 2 yılda 10 engelli istihdam eden Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi’ni de kutlayarak, gerek devlet kurumlarının gerek özel sektör işletmelerinin engelli istihdamı hususunda Vakıflar İdaresi örneğinden istifade etmesi gerektiğini kaydetti.

Konuşmasının sonunda, acıların paylaşılarak azalacağı gibi, sevgilerin de ele ele verilerek çoğalacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı, organizasyonda emeği geçenleri kutladı.

Etkinliğe Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de katıldı.