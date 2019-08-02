Beyarmudu rengarenk

9’uncu Patates Kültür Sanat Festivali ve 6’ncı Uluslararası Halk Dansları Festivali renkli gösterilerle başladı

Beyarmudu Belediyesi tarafından düzenlenen 9’uncu Patates Kültür Sanat Festivali Açılışı ve 6’ncı Uluslararası Halk Dansları Festivali, gala gecesi ile başladı.

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ve Uluslararası Halk Dansları ekiplerinin kortej yürüyüşü önceki akşam gerçekleşti.

Gecenin açılışı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip tarafından festival meşalesinin yakılmasıyla başladı.

Konuşmaların ardından gece, konuk ekiplere anı hediyelerinin verilmesi ile devam etti.

KKTC, Fransa, Meksika, Mısır, Sırbistan, Makedonya, Rusya ve Türkiye Cumhuriyetinin halk dansları ekibinin sergilediği gösteriler beğeni topladı.