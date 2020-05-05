Beyarmudu Belediyesi ‘Gönül Sofrası’ projesini başlattı

Beyarmudu Belediyesi, 1000 kişilik iftar yemeği hazırlayarak ailelere dağıtıyor

Beyarmudu Belediyesi, ‘Gönül Sofrası’ organizasyonu kapsamında hazırlanan iftar yemeklerini ihtiyaçlı ailelere dağıtıyor.

Beyarmudu Belediyesi, iftar yemeği hazırlayarak ailelere dağıtıyor. Ramazan ayının bir geleneği olan toplu iftar yemekleri bu yıl Coronavirüs nedeniyle iptal edilirken, belediye hazırladığı yemekleri ailelerin evlerine götürüp teslim ediyor.

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, geçen yıl ramazan ayında kulüplere, toplu yemeklerde hizmet ettik. 10 yıldır yaptığımız iftar yemekleri Covid-19 dolayısı ile olmuyor. ‘Gönül Sofrası’ projemizi başlatmış bulunuyoruz. Her gün burada 1000 kişiye yemek çıkıyor. Oruçlu olan ailelerimize hem de ihtiyaçlı olan ailelerimize dağıtıyoruz. Hijyen kurallarına uyan bir ekiple servis ediyoruz. Tabi bu yardımları yaparken birçok kurum bize yardımcı olmuştur Vakıflar İdaresi, Kızılay, Başbakanlık Koordinasyon Kurulu ve Türkiye Kalkınma Ekonomi İletişim (KEİ) Ofisinin desteğini alıyoruz. Burada çalışanların çoğu gönüllü olarak bu işi yapmaktadırlar. Hazırlanan yemeklerin, belediye personeli, muhtarlar ve gönüllüler tarafından dağıtımını yapıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir ilki yaşatmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bazı kesimler bunu farklı boyutlara getirse de biz din, dil, ırk, siyasi ayrımı yapmadan eşit şekilde dağıtımını yaptırıyoruz bundan da Beyarmudu Belediyesi olarak mutluyuz gururluyuz herkese de hayırlı ramazanlar diliyorum. Gerçekten külfetli ve gönül vererek yapılan bir iş her belediyenin de veya kurumunda bu işlerde var olması en büyük temennim bir örnek olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Beyarmudu Belediyesi’nin hazırladığı iftar yemekleri bölgede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.