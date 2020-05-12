Berberler ve kuaförlerden eylem

Kuaförler, berberler ve güzellik uzmanları, hükümetten kuaför, berber, güzellik uzmanlığı ve tırnak teknisyenliği alanlarıyla ilgili kararları yeniden değerlendirip, iş yerlerinin 18 Mayıs’ta açılmasını talep etti

Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği, KKTC Berberler Birliği ve Kıbrıs Türk Güzellik ve Tırnak Teknisyenleri Birliği, hükümetten kuaför, berber, güzellik uzmanlığı ve tırnak teknisyenliği alanlarıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararlarını yeniden değerlendirip, gerekli sağlık tedbirlerini alan iş yerlerinin 18 Mayıs’ta açılmasını talep etti.

Üç birliğin temsilcileri bugün Cumhuriyeti Meclisi önünde düzenlediği basın toplantısında sektörlere ilişkin Bakanlar Kurulu kararlarını değerlendirdi. Anlaşılır değil eleştirisinde bulunduğu karaların bilimsel verilerden uzak bir şekilde alındığını iddia ederek, kararını üretenlerin gerekçelerini duymak istedi. Açıklamada, “Ülkemizde nerenin ve neyi referans alarak bu kararların üretildiğini bilmek istiyoruz” denildi.

Salgının ülkede bittiğini açıklayan hükümet yetkililerinin, güzellik ve saç hizmetleri alanındaki kararlarıyla bulaşın çok yaygın olduğu mesajı verdiğine işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sektör çalışanları evlerde ve dükkânlarda kaçak hizmet veriyor. Bu durum salgın riskini artırmıyor mu? Bu hizmetlerin salonlarda verilmesiyle kontrolü sağlayabiliriz. Güzellik uzmanlarının mesleklerini icra etmelerine engel koyarak başkalarının özel hastane ve kliniklerin ayni işleri yapmasını uygun mu görüyorlar?”

Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği, KKTC Berberler Birliği ve Kıbrıs Türk Güzellik ve Tırnak Teknisyenleri Birliği’nin ortak açıklaması şöyle:

“Ülkemizin COVID-19 salgını ile tanışmasının ardından, güzellik ve saç hizmetleri sektöründeki işyerlerimiz de tüm sektörler gibi işyerlerini kapatarak evde kalmış, toplumsal sağlığımız için kendine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir, getirecektir. Bizler kendimizin, çalışanlarımızın, ailelerimizin, toplumun ve hizmet alanların sağlığını önemsiyoruz. Ancak geldiğimiz noktada Hükümetin aldığı kararları anlaşılır bulmuyoruz.

Evimizde kalarak 2 ay boyunca ailelerimizin ve çalışanlarımızın geçimini nasıl sağladığımızı düşünmeyen hükümet yetkilileri, yoksulluk sınırının asgari ücrete ulaştığı bu ortamda 1500 TL’lik desteği 2 ay geçmesine rağmen herkese ulaştıramamıştır.

Salgının ülkemizde olmadığını söyleyen yetkililer, hastanede taburcu olan hastayı uğurlarken sosyal mesafeye gerek duymayan, banka önlerinde sıra beklerken sosyal mesafeyi önemsemeyen, marketlerdeki, pazarlardaki kalabalıkları hiç umursanmıyorken, güzellik ve saç hizmetleri alanındaki tedbirler noktasında, bulaşın çok yaygın olduğu mesajını verilmiştir.

Bu kararın bilimsel verilerden uzak bir şekilde alındığına inanıyoruz. Bakanlar Kurulu kararıyla ortaya konulan saç kesme ve saç bakımı ile sosyal mesafenin nasıl korunduğunu anlayamıyoruz. Bu kararlar alınırken fikri sorulan uzmanlarımız bu konuya açıklık getirmek zorundadır. İşletmelerimizde yalnızca saç kesimi ve bakımı yaparak işletme giderlerinin, kira, elektrik, vergi, sosyal sigorta, personel giderlerinin nasıl karşılanacağını hükümetin uzmanlarının ivedilikle açıklamasını bekliyoruz. Ayrıca güzellik salonlarını açmama kararını üretenlerin gerekçelerini duymak istiyoruz.

Dünyanın birçok ülkesinde meslektaşlarımızın işyerleri ilk açılan arasında bulunuyor. Bunun nedeni de ruh sağlığı ve kişisel temizlik açısından büyük önem arz etmesidir. Bu bağlamda en yakın komşumuz olan Türkiye’de açılmışken, Güney Kıbrıs’ta açılacağı öngörülüyorken, açılan ülkelerde yapılan işlere herhangi bir kısıtlama getirilmiyorken, ülkemizde nerenin ve neyi referans alarak bu kararların üretildiğini bilmek istiyoruz.

Sektörün bayrama 3 gün kala açılmasını doğru bulmuyoruz. Çünkü bu durumun doğurduğu yoğunluk, hizmet alanları ve çalışanları riske atacaktır. Sektörün 2 aylık kazanç kaybını ve ekonominin %50 daralmasını, TL’nin döviz karşısında yüzde 30’a varan değer kaybını hesaplarsak, esnafın içinde bulunduğu hali daha kolay anlayabiliriz. İşyerlerini açmakla, işlerin başlamayacağını en iyi bilen esnaflardır. Buna rağmen yetkili makamlar ürettikleri kararlarla bizlere yapacak başka bir şey de bırakmamışlardır.

Kaçak ve kayıt dışılığın etkisinin zirve yaptığı bu dönemde, sektör çalışanları evlerde ve dükkânlarda kaçak hizmet veriyorlar. Bu durum salgın riskini artırmıyor mu? Bu hizmetlerin salonlarda verilmesiyle kontrolü sağlayabiliriz. Güzellik uzmanlarının mesleklerini icra etmelerine engel koyarak başkalarının; özel hastane ve kliniklerin ayni işleri yapmasını uygun mu görüyorlar? Hükümetten kuaför, berber, güzellik uzmanlığı ve tırnak teknisyenliği alanlarıyla ilgili alınan Bakanlar Kurulu kararlarını tekrar değerlendirilerek, işyerlerimizin, gerekli sağlık tedbirlerini alarak, 18 Mayıs’ta açılmasını talep ediyoruz.

1600’ü aşkın işyeri, 6000 kadar çalışan ve geçimini sağlamak zorunda olduğumuz çocuklarımız adına bunu istiyoruz. Bugünkü feryadımız iyi anlaşılsın. Kararların düzeltilmemesi halinde gelecek olan bir isyandan başka bir şey değildir”