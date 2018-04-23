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Benter: “Her zaman gençlerin yanındayız”

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin düzenlediği Erenköy İyilik Festivali hafta sonu Yenierenköy’de kutlandı.

Benter: “Her zaman gençlerin yanındayız”
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Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter ile Vakıf yöneticilerinin de katıldığı İyilik Festivali’nde, “İyilik Gönüllüsü” gençler çeşitli faaliyetlerde bulundu.

Festivalde, çocuklara, vakıfların hazırladığı çeşitli hediyeler verildi.

İyiliğin konuşulduğu festivalde, “İnsanların en değerlisi, insanları seven ve onlara faydalı olandır”,  “En iyisi, iyilikte yarışalım”, “Karşılık beklemeden iyilik yapmak” vurgusu yapıldı.

BENTER, ÇOCUKLARIN BAYRAMINI KUTLADI

Bu arada Benter, Sosyal Riskleri Önleme Vakfı'nın kreşini ziyaret ederek, çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katıldı.

Ziyarette Benter’e, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu üyesi Ali Bardak eşlik etti. Çocuklara 23 Nisan kutlamaları kapsamında çeşitli hediyeler verildi.

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Benter, ziyarette yaptığı açıklamada, çocukların, Kıbrıs'ın ve Vakıflar’ın geleceği olduğunu ifade ederek, Vakıf kültürünü ileri taşıyacak olan gençlerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

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