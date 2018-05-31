Belgrad’da başarılı temsiliyet

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen GLOBETS 2018 Konferansı’na açılış konuşmacısı olarak davet edildi.

Yenilikçi uygulamalar, öğretim uygulamaları, ilgi çekici öğrenme ortamları, dil eğitimi, psikolojik danışma ve rehberlik gibi birçok konunun tartışıldığı konferansa Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri çalışmalarıyla katkı koydu.

Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici konferansta yaptığı konuşmasında, günümüzde eğitime küresel bakış açısıyla bakılmasının ve uygulamaların günümüz gerçeklerine göre planlanmasının önemine değindi. Prof. Dr. Mirici, Birleşmiş Milletler ve UNESCO tarafından hazırlanan raporlara atıflarda bulunarak gelişmekte olan ülkelerin eğitim gerçeklerini yansıttığı belirtildi.

Atatürk Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Aşıksoy “Eğitimde Oyunlaştırma: Ters-Yüz Sınıflar Örneği”, Dr. Didem İşlek “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzelerin Eğitim Ortamı Olarak Kullanılmasına İlişkin Özyeterlik İnançlarının ve Görüşlerinin İncelenmesi”, Dr. İpek Danju “Kıbrıs ve Kıbrıs Türk Tarihi Dersi Öğretim Programlarının Kıbrıs Okullarındaki Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi”, Doç. Dr. Yağmur Çerkez, Doç. Dr. Serap Özbaş ve Sılay Bağlama ise “Lise Öğrencilerinin Pozitif ve Negatif Duygu Durumlarının İncelenmesi” adlı çalışmalarıyla konferansta yer aldılar.