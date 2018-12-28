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Başkentte Tango Gecesi

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Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), “Tango Gecesi” düzenledi.

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Başkentte Tango Gecesi
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Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan konseri, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, LTB Meclis Üyeleri ve yetkilileri ile tango severler izledi.
Oskay Hoca’nın şefliğini üstlendiği konserde, konuk Solist olarak Vasfiye Çakırtaş yer aldı. 
Ali Denker ve Fatoş Mayın ile Gül ve Süleyman Şakar’ın dansları ile renklenen konser, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) yararına düzenlendi. 


LTB Başkanı Mehmet Harmancı, gecede yaptığı konuşmada, konserde konuk solist olarak yer alan Vasfiye Çakırtaş ile şef Oskay Hoca’ya teşekkür etti. 
LBO’nun 2018 yılında birçok farklı etkinlik ile Lefkoşalılara farklı duygular yaşattığını kaydeden Harmancı, 2018 yılında genel olarak acı olayların yaşandığını ancak hayatın yeni başlangıçları da beraberinde taşıdığını ve insanın içindeki umudu asla tüketmemesi gerektiğini söyledi. 
Harmancı, ZAYDER’in yoksullukla mücadele eden önemli bir dernek olduğunu da sözlerine ekledi. 
 

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