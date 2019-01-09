Basın-Sen, 47 yaşında

Basın-Sen, 47. kuruluş yıl dönümünü resepsiyonla kutladı. Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, birçok gazete ve TV’de örgütlendiklerini ve hedeflerinin daha da çok girişim yaparak sayılarını artırmak olduğunu vurguladı

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), 47. kuruluş yıl dönümünü önceki akşam düzenlediği resepsiyonla kutladı.

Lefkoşa Bandabuliya Sahnesi'ndeki resepsiyonda konuşmaların ardından sendikanın 47. yıl pastası kesildi.

Açılış konuşmasını yapan Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, kendilerinin bir buçuk yıl önce görevi devraldıklarını dile getirerek, bu süre zarfında Basın-Sen’e yaraşır faaliyetlerde bulunmaya ve mücadele vermeye çalıştıklarını kaydetti.

Sendika yönetimini devraldıklarında özel sektörde sadece bir iş yeriyle toplu iş sözleşmesi yapıldığını dile getiren Kişmir, girişimleri sonucunda bugün altı işyerinde toplu iş sözleşmesi yaptıklarını ve bunun da gurur verici olduğunu kaydetti.

Sendika yönetimi sürecinde kendileri için en önemli noktalardan birinin örgütlenme olduğunu dile getiren Kişmir, yaptıkları girişimler sonucunda birçok gazete ve TV’de örgütlendiklerini ve hedeflerinin daha da çok girişim yaparak sayılarını artırmak olduğunu kaydetti.

Sendikanın üye sayısını yaklaşık üç kat artırdıklarını söyleyen Kişmir, bu sayede özel sektörde sendikalaşmanın önünün açılmış olduğunu belirtti.

Özgürlükler konusunun da kendileri için büyük bir önem taşıdığına dikkat çeken Kişmir, “vicdani ret” konusunda da sendika olarak tavırlarının net olduğunu dile getirerek, tüm düşünce özgürlüğünün ülkede geçerli olmasını desteklediklerini kaydetti.

Kişmir, ifade ve düşünce özgürlüğüne sendika olarak sahip çıktıklarını belirtti.

Basın-Sen’in en önemli vizyonunun Kıbrıs’ta çözüm olduğunu dile getiren Kişmir, ülkede savaş tamtamları değil barış şarkıları duymak istediklerini söyleyerek, Kıbrıs’ın bir bütün olarak yeniden biraraya gelmesi ve Kıbrıslıların birlikte yaşaması temennisinde bulundu.

Kıbrıs (Rum) Gazeteciler Birliği Başkanı Yorgos Frangos, Basın-Sen’in resepsiyonunda meslektaşlarıyla birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, Kıbrıslı gazetecilerle ortak mücadelede ettiklerini söyledi.

Sendikal Platform adına Türk-Sen Genel Başkanı Aslan Bıçaklı konuşmasında, Basın-Sen’in ilk kurulduğunda Türk-Sen üyesi olduğunu ve 1988-89 yıllarına kadar da üyesi kaldığını, Türk-Sen’in yönetiminin değişmesi ile Basın-Sen’in yönetiminden ayrıldığını anlattı. Bıçaklı, Basın-Sen’in tekrar evine dönmesi temennisinde bulundu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Basın-Sen üyelerini tebrik etti.

Şahali, “Özgür haberleri özgür bireyler olarak yazabildiğiniz günlerin hiç sonu gelmemesin” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da, bir ülkede demokrasinin gelişmesinin en temel unsurlarından birinin basın olduğunu söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ise, Basın-Sen’in 47. yaşını kutlayarak nice yıllar diledi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, yerleşik anlayış ve ekonomik anlamada patron bazlı gazeteciliğin ve medyacılığın çok yaygın olduğunu ve Kıbrıs’ta ekonomik bağların hükümete etki edebilmek amacıyla çokça kullanıldığını dile getirdi.

Dünyada ve yakın coğrafyada tutuklu bulunana gazetecilerin bir an önce özgür bırakılmalarını ve özgür düşünceye set vurulmaması gerektiğini vurgulayan Harmancı, ülkede BRTK ve TAK’ın daha özgür, daha bağımsız, daha demokratik bir noktaya gelebilmesi için tüm medya ve siyasilere büyük ödevleri olduğunu düşündüğünü kaydetti.