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Başbakan Erhürman'dan Kantara Yaz Kampı’na ziyaret

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Başbakan Erhürman'dan Kantara Yaz Kampı’na ziyaret
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Başbakan Tufan Erhürman, Gençlik Dairesi tarafından düzenlenen Kantara Yaz Kampı’nı ziyaret ederek gece aktivitelerini izledi.

Gençlik Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre etkinlikleri Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu ve gençlerle birlikte izleyen Erhürman, gençlerle sohbet de etti.

Erhürman’a, Başbakanlık danışmanlarından Umure Örs de eşlik etti. 

Kamp eğitimleri ve aktiviteler hakkında Gençlik Dairesi Müdürü Çolakoğlu’ndan bilgi alan Başbakan Erhürman, geçmiş yıllara oranla tesiste ciddi bir tadilat yapıldığını gözlemlediğini vurguladı. 

Erhürman, gençlerin kampla ilgili görüşlerini de alarak kamptan ayrıldı.

ÇOLAKOĞLU

Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu da, Başbakan Erhürman’ın kampı ziyaret etmesinin kendileri için mutluluk verici olduğunu ve motivelerini arttırdığını belirtti.

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