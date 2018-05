Başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Gazimağusa Çocuk Festivali’nde Resim ve Mektup Yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği tarafından bu yıl 26.’si düzenlenen Gazimağusa Çocuk Festivali’nde Resim ve Mektup Yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri önceki akşam verildi. Resim Yarışması’nda dereceye giren 96 öğrencinin resmi ve Mektup Yarışması’nda dereceye giren 66 öğrencinin mektubu sergilenmeye ve ödüle layık görüldü. Raif Rauf Denktaş Kültür ve Kongre Saray’ında önceki akşam düzenlenen Ödül Töreni’nde öğrencilere ödülleri verilirken, Sergi Salonu’nda mektup ve resimlerinin sergisi açıldı.

Her yıl ülkemizin önemli değerlerini tanıtmak ve genç kuşaklara aktarmak için mektup yarışmasında juriden tam puan alan 3 öğrenciye 3 değerli isim adına özel ödülü verildi. Türkiye’de devlet sanatçısı olan Kıbrıslı Türk bir sanatçı Mezzosoprano Cemaliye Kıyıcı, Renkoloji Uzmanı Hatice Kunt, Ressam ve Eğitmen Salih Oral adına özel ödül verildi. Mektup yazma Yarışması’na 3. Sınıftan itibaren kesintisiz olarak katılan Özlem Soybir’e sadakat ödülü verildi. Mektup Yazma Yarışması ve Resim Çizme Yarışması jüri üyelerine, komite üyelerine, etkinliğin sponsorları Akgöl Ltd. Mağusa Tıp Merkezi, Bem LTD ve Harmoni kırtasiyeye plaket verildi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, 26.’sını düzenledikleri Gazimağusa Çocuk Festivali’nin sonuna doğru ilerlediklerini, her yıl gelişerek ve çeşitlenerek artan etkinliklere çocukların ilgi ve coşkusu ile devam ettiklerini, festivale destek vermekten son derece mutlu olduğunu, festivale destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Yarışmalarda dereceye girmenin değil katılmanın ve birşeyler paylaşmanın önemli olduğunu belirten Başkan İsmail Arter, “çocuklarımızın yeteneklerini ortaya çıkarma anlamında bu yarışmaların çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bazı yetenekler böyle etkinliklerde ortaya çıkar, bunu en iyi bilen eğitmenlerimizdir. Bizim görevimiz bu yolda çalışmak isteyenlerin önünü açmaktır. Bizim yaptığımız ve görevimiz odur.” diye konuştu. Başkan İsmail Arter, öğrencilere bol bol kitap okumaları ve yazmaları tavsiyesinde bulunarak, ödül alan öğrencileri kutladı ve başarılı eğitmen kadrosuna da emekleri için teşekkür etti.

Etkinliğin açılışında konuşan Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları, Mağusa Kültür Derneği’nin belediye ile birlikte organize ettiği 26. Gazimağusa Çocuk Festivali’nin 21. Resim Çizme Yarışması ve 22 mektup Yazma çalışmasının başarılı öğrencilerini ödüllendireceklerini ve serginin açılacağını ifade ederek katılanlara teşekkür etti. “Sizler varsanız bizler de varız” diyerek, en büyük alkışı halkın hak ettiğini ifade eden Cumaoğulları, Mağusa Kültür Derneği eğitmenlerine, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e ve komitelere teşekkür etti. Her etkinlikte birilerinin kazandığını ancak birinci, ikinci, üçüncü diye bir sıralamanın olmadığını söyleyen Cumaoğulları, tüm çocukların birinci olduğunu, amaçlarının insan kazanmak olduğunu söyledi.

Mektup Jüri Başkanı Kürşat Özdaloğlu konuşmasında; yazmanın gürültü çıkarmadan haykırmak demek olduğunu, çocukların da 22 yıldır yazarak yüreğindeki ve kafalarındaki düşünceleri aktardıklarını ifade ederek, “öyle güzel fikirler çıktı ki geleceğe güvenle bakmamızı sağladı diye konuştu.

Resim Jüri Başkanı Türksal İnce konuşmasında; kendilerinin çocukken güzel şeyler yaşamadıklarını küçük şeylerle avunduklarını, şimdi ise çocukların büyük atılımlar büyük heyecanlarla çeşitli alanlara katıldığını aktiviteler yaptığını ve derece aldığını ifade etti ve gelecek için bunun önemli olduğunu, çocuklara en çok vereceğimiz şeyin sevgi olduğunu belirtti.