Başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Elit Eğitim Merkezi bu yıl kolej sınavlarında başarı gösteren öğrencilerini ödüllendirdi.

Sosyal, kültürel, sportif alanlardaki başarılar gibi akademik başarıların da desteklenmesini ön gören Elit Eğitim Merkezi yöneticileri, kolejleri kazanan öğrencilere ‘yüksek onur belgesi’ verdi. The Paradise Park’da önceki akşam düzenlenen etkinlikte, öğrenciler onur belgelerini ve madalyalarını öğretmenlerinin ellerinden aldı.

Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği gecede, öğrenciler öğretmenlerine sarılarak mutluluklarını dile getirdi. Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen etkinliğin sonunda pasta kesilerek kutlama yapılırken, öğrenciler çalan şarkılar eşliğinde oynayarak eğlendi.