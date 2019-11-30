Başarılı kadın girişimciler onurlandırıldı

İş Kadınları Derneği’nin düzenlediği ve Telsim’in ana sponsorluğunda gerçekleşen Yılın Kadın Girişimcisi Ödül Töreni’nde ödüller sahiplerini buldu. Yılın Kadın Girişimcisi, çiftçi ve yönetici Aytül Yorulmaz oldu

İş Kadınları Derneği’nin düzenlediği ve Telsim’in ana sponsorluğunda gerçekleşen Yılın Kadın Girişimcisi Ödül Töreni’nde, başarılı kadın girişimciler ödüllendirildi.

Sunuculuğunu Didem Gürses’in yaptığı “Önce Hayal Et, Sonra Cesaret” sloganıyla düzenlenen törende Violin’de Miray Çakır, Viola’da Sinem Sadrazam ve Çello’da Püren Eda Gözer’in oluşturduğu Myrrha grubu, törene katılan misafirlere müzik ziyafeti yaşattı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, ülke insanı olarak yıllardır girişimciliğin gelişimini önemsediğini, dolayısıyla yöneticilere ve siyasilere düşen görevin de girişimciliğin önünü açmak olduğunu söyledi. Uluçay, “Ülkemizde girişimcilik yapmak en zor iştir. Kadınlarımızın bu zorlukları aşarak kendi bünyelerinde ve ülke ekonomisini yönlendirmede ön görülen teşvikler çerçevesinde bu girişimlerini hayata geçirdikleri sürece ülkenin çok daha ileri gideceğini göreceğiz” dedi.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise kadınlar için pozitif ayrımcılık yapılabilir mi diye öngörüldüğünü söyleyerek “Kredilerin ve hibelerin faiz kaynağının en az %30’luk kısmını kadınların kullanmasına karar verdik. Artı 1 puanın bile çok önemli olduğu girişimcilik hibe programlarında kadınların artı 5 puanla başlatılmasını sağladık.” dedi.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ise bu ülkenin daha ileri bir yaşam seviyesine taşınmasında önemli adımlar atacak, sırtına gerçekten büyük yükler yüklenebilecek, kadın girişimcilerimizin bulunduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ise böyle günlerin, kadının toplum içerisindeki yerinin ne olması gerektiğini, kadının var olan gücünü ne anlamda artırması gerektiğini ve kadının kadına ve insana olan desteğini nasıl perçinlemesi gerektiğini tekrardan hatırlattığını vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da kadının ekonomide bayrağı eline alıp ön saflarda mücadele etmeye başlamasının Kıbrıs Türk Halkı’nın ekonomik anlamda ayaklarının üzerinde duracak bir halk olduğunun belirtisi olduğunu söyledi.

Ana Muhalefet Partisi Lideri Tufan Erhurman da “Kıbrıs Türk Halkı’nın artık kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomiyi yaratmasının zamanıdır. Kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomiyi yaratmak ancak kendi ayakları üzerinde duran iş kadınları var olursa mümkündür” dedi.

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da İş Kadınları Derneği ile her yıl büyük bir keyifle bu organizasyonu düzenlediklerini ve her seferinde de büyük bir mutluluk ve heyecan duyduklarını söyledi.

Tanpınar, “Biz erkekler olarak kadınların önünde engel olmadan, rolleri eşit paylaşarak, her türlü şiddetten uzak, kadınlarımıza gölge etmeksizin, bir uyanışın zamanıdır. Bunu yapabileceğimiz zaman daha güçlü ve daha refah bir toplum olma yolunda ilerleyebileceğiz. Bu nedenle en erken zamanda biz erkeklerin uykudan uyanıp kocaman bir günaydını haketmeleri dileğinde bulunuyorum" dedi.

İş Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen ise daha çok üretmeye, daha çok yaratmaya ihtiyacımız olduğunu ve İş Kadınları Derneği olarak, kadını güçlendirmenin, öne çıkarmanın ve daha etkin olmalarının önünü açmak için faaliyetlerde bulunulduğunun altını çizdi.

2019 Yılının Kadın Girişimcileri, İş Kadınları Derneği temsilcisi Selin Candemir, Telsim temsilcisi Nil Zorlu Atai, Kıbrıs Türk Ticaret Odası temsilcisi Semral Erel, Kıbrıs Türk Sanayi Odası temsilcisi Cemaliye Emir, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası temsilcisi Gülden Çağaloğlu, K.K.Genç Girişimciler ve Liderler Derneği (JCI) temsilcisi Ayça Yıldız, Genç İş İnsanları Derneği temsilcisi Zerrin Akıncı, bağımsız ekonomist Ebru Kaptan Sertoğlu ve 2018 Yılının Kadın Girişimcisi Deniz Şerifoğlu tarafından seçildi.

-Yılın Kadın Girişimcisi, Çiftçi ve Yönetici Aytül Yorulmaz

-Yılın Sanayiye Destek Veren Kadın Girişimcisi, BMP Trade LTD. Direktörü Elif Özerman

-Yılın Kültürel Üretim Yapan Kadın Girişimcisi, Kandili Ekmek Fırını Sahibi Hayriye Kandili

-İş Kadınları Derneği Onur Ödülü, Eczacı Serpin Onay ve Telsim Özel Ödülü, Pendaya Eko Garden İşletmecisi Günay Solyalı’nın oldu.

Aytül Yorulmaz’a ödülünü Meclis Başkanı Uluçay verdi

Yılın Sanayiye Destek Veren Kadın Girişimcisi, BMP Trade LTD. Direktörü Elif Özerman oldu

Yılın kadın girişimcileri

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