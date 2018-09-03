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“Barış çocuklarımıza emanet edeceğimiz en büyük değerdir”

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“Barış çocuklarımıza emanet edeceğimiz en büyük değerdir”
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Değirmenlik Belediyesi, her yıl 1 Eylül’de kutlanan “Dünya Barış Günü” çerçevesinde, bölgemizde bulunan sivil inisiyatif örgütleri ve okullarla birlikte etkinlik düzenledi.

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu barış özleminin dile getirildiği ve geleneksel 1 Eylül günlerinin başlangıcı sayılacak olan “1. Dünya Barış Günü” etkinliği ile yaşama ilişkin, insana dokunan girişimlerin yapılması planlanıyor.

1 Eylül Cumartesi akşamı, saat 18:00’da, Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde gerçekleşen“1. Dünya Barış Günü” etkinliği, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in konuşması ile başladı.

Barış adına fidan dikilmesi ve barış ateşinin yakılmasının ardından etkinlik, Şht. Mehmet Eray İlkokulu öğretmenlerinden Şengül Arı’nın önderliğinde çocuklara barış andı içilmesiyle devam etti.

Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun ve Değirmenlik Belediyesi Dans Grubu’nun gösterilerinin yanı sıra etkinlikte, Değirmenlik Belediyesi Çocuk Tiyatrosu’nun oynamış olduğu “Barış” temalı oyunun sinevizyon gösterisi de yer aldı.

Etkinlik FODER’in resim sergisi ile renklenirken, kurulan barış sofrası ile de ikramlarda bulunuldu.

1 Eylül “1. Dünya Barış Günü” etkinliğinde, Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nin Seramik öğretmenlerinden Fatma MadiliDimililer de resim-seramik atölyesinde çocuklarla barış temalı çalışmalar yaptı.

Etkinlik, ülkemizin sevilen sanatçılarından Mustafa Alkapon’un konserinin ardından son buldu.

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