Balman son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıslı Türk ilk kadın şairlerden, öğretmen ve yazar Urkiye Mine Balman, toprağa verildi.

Mine Balman için Lefkoşa'da düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları, öğretmen arkadaşları, öğrencileri, yazar ve şairler katıldı. Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ve UBP Milletvekili Ersin Tatar da Mine Balman'ı son yolculuğuna uğurlayanlar arasındaydı.

Balman'ın naaşı, İsmail Safa camiinde kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

29 Ocak 1927’de Lefke’de doğan, adada çeşitli okullarda öğretmenlik yapan ve çağdaş Kıbrıs Türk şiirine katkı yapan isimlerden biri olan Urkiye Mine Balman, dün sabah hayatını kaybetmişti.

Balman, bir süredir sağlık sorunları yaşıyor ve tedavi görüyordu.