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Balıkesir –Meriç Merkez İlkokulunda zil “Dev Buluşma” için çaldı

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Balıkesir –Meriç Merkez İlkokulunda zil “Dev Buluşma” için çaldı
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Balıkesir – Meriç İlkokulu’nun okul zili dün akşam “Dev Buluşma” için çaldı.

Balıkesir – Meriç İlkokulu mezunlarını bir araya getiren muhteşem gecede eski öğrenciler ve öğretmenler yıllar sonra buluştu.

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı (TDP) ve eski Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit veDeğirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in de katıldığı gecede, eski yıllara ait fotoğraflar slayt gösterisiyle bugüne taşındı.

1996 yılından günümüze tüm mezunların buluştuğu gecede anılar tazelendi.

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