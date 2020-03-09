Baharı yine Mart 9 piknikleriyle karşıladılar

Baharı karşılama geleneği olan “Mart 9’u etkinlikleri” dün Mesarya bölgesindeki Geçitkale, Alaniçi ve Yeniboğaziçi’nde yapılan pikniklerle gerçekleşti

Güney’den göç eden Larnaka bölgesi halkının baharı karşılama geleneği olan ve her yıl 9 Mart’a en yakın pazar günü kutlanan “Mart 9’u etkinlikleri” dün Mesarya bölgesindeki üç bölgede yapıldı.

Geçitkale, Alaniçi ve Yeniboğaziçi’nde gerçekleşen Mart 9’u etkinlikleri, havanın da güzel olması nedeniyle, oldukça renkli ve keyifli geçti.

Mart 9’u etkinliklerine cumhurbaşkanı adayları; Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da katıldı. Cumhurbaşkanı adayları, vatandaşlarla sohbet ettiler. Bazı bakanlar, Mağusa bölgesi milletvekilleri ve belediye başkanları da Mart 9’u etkinliklerine katıldılar.

Geçitkaleliler Mersinlik Piknik Alanı’nda, Alaniçililer Kale Aşık Piknik Alanı’nda, Yeniboğiaziçi, Mormenekşe ve Ötüken halkı da Bedi’s Piknik Alanı’nda bir araya geldi.

Geçitkale’de her yılın aksine bu yıl Türkiye’nin İdlib’de şehitler vermesi ve Lefkoşa’daki hastane yangınında hayatını kaybedenler olması nedeniyle müzik konseri ve gösterileri yapılmadı.

Her üç piknik alanında da mangallar yandı, kebaplar yendi, hediye çekilişi, tombala, ip çekme yarışı gibi bazı etkinlikler düzenlendi. Bazı vatandaşlar kendi getirdikleri gitarlarla şarkılar da söyledi.