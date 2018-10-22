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Bağlıköy Geleneksel Palüze Günü’yle şenlendi

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Eski bir bağ köyü olan Bağlıköy’de kültürel değerleri yaşatmak amacıyla düzenlenen Palüze Günü etkinliğinde, folklor gösterileri, müzikler, yemek yarışması yapılırken, palüze kazanları kaynadı

Bağlıköy Geleneksel Palüze Günü’yle şenlendi
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Bağlıköy Geleneksel Palüze Günü dün yapıldı. Eski bir bağ köyü olan Bağlıköy’de kültürel değerleri yaşatmak amacıyla düzenlenen Palüze Günü etkinliği saat 10.00’ da konuşmalar ve keman dinletisiyle başladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 5. Bağlıköy Geleneksel Paluze Günü etkinliğine katılarak açılışını yaparken, bazı bölge milletvekilleri de açılışa katılanlar arasındaydı.

Gün boyunca Lefke Belediyesi, GASAD-Sec-Der, GÖÇDER halk dansları ekiplerinin sunduğu folklor gösterileri, Müzik Yolcuları, Grup Baria, ODTÜ Halk Bilimi Topluluğu Halk Müziği Ekibi ve Lefke Belediyesi Çocuk Orkestrası’nın verdikleri konserlerle güzel bir gün yaşandı.


5. Bağlıköy Geleneksel Palüze Günü’nde üzüm ve üzüm ürünlerinden oluşan bir de yemek yarışması düzenlenirken, palüze kazanları kaynatıldı. Ziyaretçiler, yerel tatları, el işleri köy sokaklarında kurulan stantlarda ve köy evlerinde buldular.

 

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