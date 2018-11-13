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Bafra’da bandolu yürüyüş gerçekleşti

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Bafra’da bandolu yürüyüş gerçekleşti
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Bafra Gelişim ve Eğitim Merkezi, KKTC’nin kuruluş vesilesiyle bandolu kortej yürüyüş düzenledi.

Büyükkonuk - Girne yolundan; Kıbrıs Barış Kuvvetleri Bölge Bando Komutanlığı ile başlayan kortej yürüyüşü Bafra Gelişim ve Eğitim Merkezi’nde son buldu.

Bafra Gelişim ve Eğitim Merkezi’nin organize ettiği yürüyüşe Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, İskele Kaymakamlığı Bucak Sorumlusu Ahmet Efe, bölgedeki ilkokullar, Mücahit dernekleri, muhtarlar, Polis örgütü ve bölge halkı katıldı.

Bafra Gelişim ve Eğitim Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen törende Barış Kuvvetleri Bölge Bando Komutanlığı Yarbay Caner Akdemir ve ekip arkadaşları Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Mücahitler Marşı’nı icra ettiler. Çocuklar ve vatandaşlar bandoya eşlik ederek coştular.

Bafra Gelişim ve Eğitim Merkezi direktörleri Hafize Huz ve Nilay Ünver Dikma bölgede ilk kez gerçekleştirilen böylesi bir kutlamaya bölge halkı tarafından ilgi görmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdiler. Direktörler, bölgede yeni açılan okul öncesi bir kuruma halk tarafından sahip çıkılmasından onur duyduklarını da ifade ettiler.

Etkinlikte konuşmaya yapan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, bölgede ilk kez gerçekleştirilen bu etkinliğin organizetörleri Bafra Gelişim ve Eğitim Merkezi direktörleri ve öğretmenlerine teşekkür ederek ülkenin geleceğinin emin ellerde olduğunun vurgusunu yaptı. Sarıçizmeli bu tür etkinliklerin devamını diledi. Cemil Sarıçizmeli bir ülkenin olmazsa olmazı, bağımsızlığı ve hürriyeti olduğunu söyledi. Bağımsızlık ve hürriyetin devamlılığını sağlayacak olanın ilim ve bilim olduğunu dile getiren Sarıçizmeli ilmi ve bilimi yüksek olan toplumların bağımsızlıklarının ilelebet yaşayacağını ifade etti. Sarıçizmeli ilim sahibi çocukları yetiştiren tüm öğretmenlere ve Bafra Gelişim ve Eğitim Merkezi öğretmen ve direktörlerine teşekkür etti.

Çayırova İlkokulu öğrencilerinden Beril Sarı 15 Kasım adlı şiiri, Alasya İlkokulu öğrencilerinden Baran Dikma Mücahitler Marşı’nı okuduktan sonra etkinlik son buldu.

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