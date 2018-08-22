Bafra Halk Plajı’nda MAKİ FEST etkinliği yapılacak

Bir grup gönüllü gencin organize ettiği ve yerli müzisyen ve üreticilerin desteklenmesini amaçlayan MAKİ FEST’in ikincisi, 24, 25 ve 26 Ağustos tarihlerinde yapılıyor

Bir grup gönüllü gencin organize ettiği ve yerli müzisyen ve üreticilerin desteklenmesini amaçlayan MAKİ FEST’in ikincisi, 24, 25 ve 26 Ağustos tarihlerinde Bafra Halk Plajı’nda yapılıyor.

Mehmetçik Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, belediyenin de desteklediği etkinlik, Cuma günü saat 11.00’de başlayacak.

Müzik gruplarının performans sergileyeceği MAKİ FEST’te atölye çalışmaları yapılacak, üreticilerin yiyecek ve içecek stantları da yer alacak.

Öte yandan “Mayonuzu, güneş gözlüklerinizi ve pozitif enerjinizi de alıp gelmeyi unutmayın!” sloganıyla yapılan çağrıda, kâr amacı gütmeyen etkinliğe katılımın ücretsiz olduğu belirtildi.

MAKİ FEST’e katılanlar çadır da kiralayabilecek.

MAKİ FEST 2018 etkinlik detaylarına https://www.facebook.com/events/215658685954692/ adresinden ulaşılabileceği de kaydedildi.