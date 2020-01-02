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Baflılar, sporcularıyla 2019’u uğurladı

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Baf Ülkü Yurdu yönetimi ile Baf Ülkü Yurdu Kadın Kolları’nın birlikte organize ettiği etkinlikte kulüp sporcularına yemek verildi, yeni yıl için pasta kesildi

Baflılar, sporcularıyla 2019’u uğurladı

K-Pet Süper Lig’in Güzelyurt temsilcilerinden Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü 2019’un son günlerinde hem sporcuların ilk devrede gösterdiği performanstan dolayı ödüllendirme hem de 2020 yılına merhaba deme amacıyla kulüp lokalinde düzenlenen etkinlik oldukça keyifli geçti.

Baf Ülkü Yurdu yönetimi ile Baf Ülkü Yurdu Kadın Kolları’nın birlikte organize ettiği geceye A takım, U-21, U-17 ve diğer kategorilerde mücadele eden futbolcular katıldılar.

Futbolculara kebap ve döner ikramı yapılırken, gecenin sonunda ise 2020 yılında başarılarının devamı dileğiyle pasta kesildi.

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