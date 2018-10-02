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Baflılar Lefkoşa Büyük Han’da toplanacak

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Baflılar Lefkoşa Büyük Han’da toplanacak
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“Biz Baflıyız İnisiyatifi”, 6 Ekim Cumartesi günü Lefkoşa Büyük Han’da “1. Baf Günü” adlı etkinlik düzenliyor.
Baf kültürü ve lezzetlerinin tanıtılmasını amaçlayan etkinlik, Cumartesi saat 10.00’da başlayıp 18.00’e kadar devam edecek.
“Biz Baflıyız İnisiyatifi” adına başkan Yılmaz Öztürk ve Eşbaşkan Çiler Mehmet Naim tarafından yapılan açıklamaya göre, “Ben Baflıyım” adlı şarkı ile açılışı yapılacak olan “1. Baf Günü” etkinliğinde; flüt-gitar dinletisi, canlı müzik ve folklor gösterisi eşliğinde Baf kültürü ve lezzetleri katılımcılara sunulacak.

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