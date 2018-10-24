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“Baflılar 5. Dayanışma Balosu”, 17 Kasım’da

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Biz Baflıyız İnisiyatifi’nin düzenlediği “Baflılar 5. Dayanışma Balosu”, 17 Kasım’da yapılıyor.

“Baflılar 5. Dayanışma Balosu”, 17 Kasım’da
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Biz Baflıyız İnisiyatifi Basın Sorumlusu Çiler Mehmet Naim tarafından yapılan açıklamaya göre, Baflıları biraraya getirmeyi amaçlayan balo, saat 19.30’da Lefkoşa Hidden Garden’da yer alacak.

Etkinlikle ilgili bilgi almak isteyenlerin 0533 833 07 77 ve 0548 861 28 12 numaralı telefonları arayabilecekleri belirtildi.

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