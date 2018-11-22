Babe’nin yeni ürünleri Kıbrıs’ta

Kozmetikte seçkin İspanyol markası Babe’yi Kıbrıslı Türk tüketicisiyle buluşturan Aşkım & Fazıla Kozmetik, yeni ürünlerini düzenlediği etkinlikle tanıttı. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, İspanya’dan gelen uzmanlar, bayilere sunum yaptı

Kuzey Kıbrıs’ın en önde gelen kozmetik şirketlerinden Aşkım & Fazıla Kozmetik, altı yıldır KKTC distribütörlüğünü yaptığı seçkin İspanyol markası Babe’nin ürünlerine yenilerini ekledi.

Girne’de Lord Palace Otel’de gerçekleştirilen organizasyonda Babe’nin yeni ürünleri tanıtıldı.

Hem yeni ürün tanıtımı yapan hem de bayisi olduğu firmaların bilgilerini tazeleyerek vizyon geliştiren Aşkım & Fazıla Kozmetik’in bu etkinliğine yoğun katılım oldu.

Özellikle Babe bayisi eczacılarının büyük ilgi gösterdiği seminer, Babe’nin İspanya satış ve eğitim sorumluları tarafından verildi.

Deri tanıtımı, cilt tiplerine göre ürün kullanımı, kozmotolojik rahatsızlıklara alınabilecek önlemler, sağlıklı ve güzel görünmenin incelikleri, güneşin yarar ve zararları, güneşten korunmanın yöntemleri gibi konuların işlendiği seminerde cilt analizi de yapıldı.

Aşkım & Fazıla Kozmetik Direktörü Aşkım Fahrioğlu, amaçlarının Babe bayisi eczanelerin Babe ürünleri konusunda tam bir bilgiye sahip olması ve düzenlenen eğitimler ile eczanelerin bilgi ve yeni bakış açıları kazanmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Katılımcılar ise organizasyonu kusursuz şekilde düzenleyen Cemil Fahrioğlu’na teşekkürlerini iletti.

BABE HAKKINDA

1994 yılında dermokozmetik ürünleri geliştirmek için kurulan Babe, marka ürünlerini üretirken üzerinde araştırmalar yaparak geliştiriyor ve üretiyor.

Sektöründe oldukça bilinen ve bir dünya markası haline gelen Babe, kadınlara yönelik birçok cilt bakımını bünyesinde barındırıyor.

Babe, bitkisel içerikli olan ürünleri kimyasal içerik içermediğinden dolayı tercih sebebi oluyor. Bunun nedeni ise kimyasal içerikli ürünler cildin hasara uğramasına neden olur.

Babe ürünleri cildin sağlıklı ve canlı görünmesi için önemli rol oynamaktadır. Ürünlerinin içerisinde ağır bileşenler içermediğinden dolayı hassas ciltlerde bile çözüm sunan bir özelliğe sahiptir. Hassas içeriğe sahip bir ürün cildin bakımı ve onarımı için tercih edilme sebebidir. Babe markasının ürünlerinin geniş bir yelpazeye sahip marka olduğu gözden kaçmıyor.

Babe’de saç, vücut, cilt, akne, güneş koruması ve çocuklar için birçok dermokozmetik ürünü yer almaktadır. Bu ürünler kesin ve kalıcı çözümler yarattığı için tüketicilerin tercih ettiği markadır.

Babe ürünleri hakkında araştırmalar yapan uzmanlar tarafından tam not almıştır. Bu nedenle de bilinen marka haline gelerek tüketiciyi memnun edecek sonuçları ortaya koymuştur.

Akneli ve yağlı cilt problemi yaşayanlarda gözenek tıkanıklığı, aşırı sebum üretimi ve sivilce gibi cilt hasarları görülür. Cilt yüzeyini temizlemek, sebumu düzenlemek ve sivilceleri kurutmak için tüketiciye ihtiyacı olan ürünü sunmaktadır. Erken yaşlanma belirtileri, kırışıklık ve ince çizgiler 30’lu yaşlardan sonra görülmeye başlamaktadır. Babe Anti Aging etkiye sahip ürünleri ile kırışıklıkların rahat ve kolayca azalması sağlanabilir.

Tüm kadınların korkusu olan selülit sorunlarına çözüm sunan Babe, sıkılaştırıcı Tonik ciltte görülen ölü hücreler, kir ve yağı temizlemek, geniş gözenekleri sıkılaştırarak ve gözenekleri açarak sıkılaştırır.

Cilt dokusunu sıkılaştırmaya ve selülit oluşumunu engellemek için yağ azaltıcı krem olan Babe Selülit Kremi ise yüksek oranda selülit giderici özelliği ile kılcal damarlardaki kan dolaşımını incelterek cildin düzgün görünümüne kavuşmasını sağlar.

Diğer ürünleri ise vücut temizliği, dudak koruyucu, göz çevresi kremi, nemlendirici ve genital bölge temizliği ürünler bulunur.