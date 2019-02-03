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Aydın Denktaş yarın son yolculuğuna uğurlanıyor

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Aydın Denktaş, yarın Lefkoşa Selimiye Camii’nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı'nda oğlu Raif Denktaş’ın yanına defnedilecek. cenaze törenine Türkiye Cumhuriyetini temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katılacak

Aydın Denktaş yarın son yolculuğuna uğurlanıyor
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Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın eşi, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş, son yolculuğuna yarın uğurlanacak.

Aydın Denktaş, Lefkoşa Selimiye Camii’nde  öğlen kılınacak cenaze namazının ardından vasiyeti üzerinde Lefkoşa Kabristanlığı'nda  oğlu Raif Denktaş’ın yanına defnedilecek.

Öte yandan yarın düzenlenecek olan cenaze törenine Türkiye Cumhuriyetini temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katılacak. Bu arada Tuğrul Türkeş ise dün adaya geldi ve yarınki cenaze törenine katılacak.

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