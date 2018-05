Ata’nın izindeyiz

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, tören ve etkinliklerle kutlandı. Eğitim Bakanı Özyiğit, Kurtuluş Savaşı'nın öneminin, yıllar geçtikçe herkes tarafından çok daha iyi anlaşılmakta olduğunu vurguladı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919'da Bandırma vapuru ile Samsun'a çıkarak, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının anısına Türk gençliğine armağan ettiği “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” dün Türkiye’yle birlikte KKTC’de de tören ve etkinliklerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, başkent Lefkoşa ve diğer ilçelerde tören ve etkinlikler yapıldı.

Törenler saat 08.00’de Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in BRT’den yaptığı konuşmayla başladı.

Lefkoşa’daki ilk tören saat 09.00’da Atatürk Anıtı önünde yer aldı.

Çelenklerin Anıta konulmasıyla başlayan törende Anıtkabir’den getirilen toprak, Boğaz Şehitliği’nde şehitlerin toprağına karıştırılmak üzere Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay tarafından Cumhurbaşkanı Vekili Zorlu Töre’ye sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle Atatürk Anıtı önündeki tören sona erdi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle saat 08.00’de BRT’den “Ulusa Sesleniş” konuşması yaptı.

Bakan Özyiğit, bugünün, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesinin ilk adımlarının atıldığı gün olan 19 Mayıs 1919'un 99'uncu yıldönümü olduğunu belirterek, bir ülkenin kendi ayakları üzerine kalkışı ve onurlu mücadelesinin üzerinden neredeyse bir asır geçtiğini kaydetti.

Özyiğit, aradan çok uzun yıllar geçse de, Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı Kurtuluş Savaşı'nın anlam ve öneminin, yıllar geçtikçe herkes tarafından çok daha iyi anlaşılmakta olduğunu ifade etti.

“KIBRIS TÜRK HALKI ATATÜRK İLKELERİNİ, ÇAĞDAŞ YAŞAM BİÇİMİNİ İÇSELLEŞTİRDİ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Kurtuluş Savaşı’nın , Türk milletinin bağımsızlığını kazanması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu yolunda temel adım olurken, aynı zamanda Atatürk’ün , saltanata karşı demokrasiyi gündeme getirerek çağdaş uygarlık hedefini ortaya koyduğunu, Kıbrıs Türk halkının da, Atatürk ilkelerini, demokratik, laik ve çağdaş yaşam biçimini benimseyerek, içselleştirdiğini kaydetti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Diğer yandan, bu anlamlı ve tarihi günün bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlere armağan edilmesi de, O’nun, gençlere olan inancının, güveninin en somut göstergesidir.

Yarınlarımızın teminatı olan siz gençlerimizin Atatürk'ün çizdiği yol doğrultusunda ilerleyeceğine, ülkesine sahip çıkarak kendini her alanda geliştirerek, çok daha sağlam temeller üzerinde ileriye taşıyacağına olan inancımız tamdır.

Sevgili Gençler,

Bu önemli günde geçmişte yaşanan onurlu mücadeleleri, bugünlere hangi zorluklarla geldiğimizi her zaman aklımızın bir köşesinde tutmamız gerekmektedir.

O günlerde yapılan fedakarlıklar, bugün bizlerin bu topraklarda başı dik, kimseye minnet etmeden barış ve huzur içinde yaşamamız içindi.

Bugün ise attığımız her adımda bunları hatırlayıp, onların bizlere bıraktığı mirası akıl ve bilim yolunda parlatmak hepimizin boynunun borcudur.”

“SAVAŞAN VE ÇATIŞAN DEĞİL KENDİNİ SÜREKLİ GELİŞTİREN TOPLUMLAR AYAKTA KALABİLMEKTE”

Bugünün dünyasında savaşan ve çatışan değil; bilimde, sanatta, sporda, eğitimde, ekonomide kendini sürekli geliştiren toplumların ayakta kalabilmekte olduğunu vurgulayan Özyiğt,

“Bu anlamda siz gençler kendinizi her konuda geliştirmekten geri kalmayın. Sorun, sorgulayın, araştırın. Kökeni, geçmişi, inanışı ve değerleri ne olursa olsun hiç kimseyi dışlamayın. Toplumsal çıkarları her zaman bireysel çıkarların önünde tutun. Ve ne olursa olsun kimsenin sizi barıştan, birarada kardeşçe yaşamaktan alıkoymasına izin vermeyin” dedi.

“Bizlere düşen görev de, daha kurumsal ve sürdürülebilir yapılar kurup, geleceğimiz olan siz gençlerimizin gelişimine katkı koymak, daha üretken, daha sağlıklı, belirli değer ve becerileri kazanmış, insan haklarına, demokrasiye ve hukuka saygılı, ülkesine sahip çıkan bireyler olarak yetişmenizi sağlamaktır” diyen Özyiğit, uğraş ve hedeflerinin temelini bunun oluşturduğunu vurguladı.

Özyiğit konuşmasını,“Bu vesileyle, her türlü özveri ve çabayı göstererek, sizleri geleceğe hazırlayan tüm öğretmen kardeşlerime de teşekkür etmeyi bir borç bilirim.

Bu duygu ve düşüncelerle Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi saygıyla anarken, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten duygularımla kutlarım” diyerek tamamladı.