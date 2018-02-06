Arpalık Şehitleri törenle anıldı

Arpalık Şehitleri, Tekke Bahçesi mezarlığında düzenlenen törenle anıldı.

Törene, aileler, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği yetkilileri ile UBP Milletvekili Zorlu Töre katıldı.

Törende bir dakikalık saygı duruşunun ardından Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan konuşma yaptı, dua okunması ve mezarlara çiçeklerin bırakılmasıyla tören sona erdi.

Dernek Başkanı Benan törende, 1964’te Enosis hayaliyle Akritas planı yapan Rumların yoğun saldırılarına karşı büyük mücadele veren şehitlerin ölümünün üzerinden 54 yıl geçtiğini hatırlattı.

Arapalık şehitleri İsmail Musa, Ali Hasan Mulla, Mehmet Hüseyin, Mustafa Osman Margili ve Hasan Mulla Hasan'ın varoluş mücadelesinin başarıya ulaşmasında en büyük pay sahiplerinden olduğunu belirten Benan, “Bizlerin bu günleri yaşamamızı sağlayan aziz şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz” dedi.

