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Armar Group çalışanlarına Covid 19 testlerini yaptırdı

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Armar Group çalışanlarına Covid 19 testlerini yaptırdı

Ülkede yarın itibariyle çalışmaya başlayacak olan kamu dışındaki özel sektör gruplarından bazı firmalar personellerinin koronavirüs testlerini yaptırmaya başladı.

Beyaz eşya ve elektronik eşya sektöründe ülkemizin en geniş çalışma ağına sahip şirketlerinden olan Armar Group bugün personeline covid-19 testlerini Mağusa Devlet Hastanesi’ndde yaptırdı.

Konuyla ilgili sosyal paylaşım hesabından açıklama yapan Armar Direktörü  Murat Arar şunları paylaştı:

03.05.2020 tarihi itibarı ile personellerimizi COVİD 19 hızlı test yaptırdık. Magusa Devlet Hastanesi Başhekimi Sn. Mustafa Kalfaoğlu’ na ve Sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz. Bizler bu testi yapma sebebimiz. 1. Halka olan sorumluluğumuz. 2. Personelimize olan sorumluluğumuz. 3. Tabi ki Müşterilerimize olan sorumluluğumuz. Sonucu bekliyoruz. Biz ARMAR GROUP olarak görevimizi yaptık. Biz Hazırız.

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