Arif Hoca Belgeseli Basın-Sen'de gösterilecek

Etkinlik sonrası, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu ve Kıbrıs Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Christos Christofides’in katılımıyla, “Barış Gazeteciliği” üzerine bir de söyleşi yapılacak.
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