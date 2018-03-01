“Arı, çiçek, bal” fotoğraf yarışması

“Arı, çiçek, bal” konulu liseler arası fotoğraf yarışmasına başvurular 16 Mart’a kadar uzatıldı.
Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği’nin Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında yürüttüğü “Balı, Koru, Sev” (Honey, Save, Love: Bee-Savvy) projesi kapsamında düzenlediği fotoğraf yarışmasına son başvuru tarihi 28 Şubat olarak duyurulmuştu.
Birlik Genel Sekreteri Gülsüm Gözenler konuyla ilgili yazılı açıklamasında, doğadaki bahar hareketliliğinin fotoğraf görseli için yeterli olmadığını belirterek, jüri üyelerinin de görüşü alınarak sürenin bunun için 16 Mart’a kadar uzatıldığını aktardı.
8 ÖĞRENCİYE 100 EURO’LUK HEDİYE ÇEKİ
Yarışmaya katılacak öğrencilerin eserleri “fotoğraf makinesiyle çekilen” ve “telefonla çekilen” fotoğraflar olmak üzere 2 kategoride ve sadece “renkli” dalda değerlendirilecek.
Dereceye giren 8 fotoğrafın sahibine 100 Euro’luk hediye çeki verilecek. Yarışmaya katılanlara mansiyon ödülü de dağıtılacak.