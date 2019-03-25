Arabahmet İyilik Evi'nden Sosyal Dönüşüm Projesi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Arabahmet İyilik Evi, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Suç Önleme Hizmetleri ve Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Öğretim Üyesi Barış Başel, aile ve çocuk gelişimine yönelik ortak çalışma başlattı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresinden verilen bilgiye göre, Arabahmet Bölgesi'nde sosyal bir dönüşüm gerçekleştirmek, insanların yaşam kalitesini arttırmak, suç ve riskli davranışları önleyici hizmetler geliştirmek, aile yapısını güçlendirmek amacıyla başlatılan “İyilik Çemberi” projesi altı hafta sürecek.

Arabahmet İlkokulu'nda gerçekleşen ilk bilgilendirme eğitimine, İyilik Evi Direktörü Faik Uzuner, Aile ve Çocuk Gelişim Uzmanı Banu Saadet Altuğ, Sosyal Hizmetler Uzmanı Barış Başel, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Suç Önleme Hizmetleri Şube Amiri Erkan Ersözlü, Okul Müdürü Ayla Dalgalan, Polis Memuru ve Psikolog Zeliş Selışık ve 50' ye yakın öğrenci velisi katıldı.

Velilere yönelik toplantılar her salı saat 19.00’da gerçekleşecek. Çocuklara yönelik çalışmalar ise hafta içine yayılacak.