Ara bölgeden barış mesajları

1 Mayıs İşçi Bayramı, dün akşam Lefkoşa’da ara bölgedeki Taksim Sahası’nda düzenlenen ortak mitingle kutlandı. Barış mesajlarının verildiği etkinlikte, Kıbrıs sorununun biran önce çözüme kavuşturulması gerektiği vurgulandı

1 Mayıs İşçi Bayramı dün büyük bir katılım ile kutlandı. Kuzey ve Güney Kıbrıs’tan sendikalar Taksim sahasında biraraya geldi.

“Israrlıyız: Çözüm, Yeniden Birleşme, Sosyal Adalet” sloganı ile gerçekleştirilen etkinlikte yapılan ortak açıklamada liderlere Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için adım atma çağrısında bulunuldu.

1 Mayıs İşçi Bayramı, örgütlerin katılımı ile başkent Lefkoşa’da düzenlenen etkinlik ile kutlandı.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu DEV-İŞ, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Belediye Emekçileri Sendikası, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN ile Güney Kıbrıs’tan PEO’nun katılımı ile ara bölgede “Israrlıyız: Çözüm, Yeniden Birleşme, Sosyal Adalet” sloganı ile ortak etkinlik düzenlendi.

Taksim sahasındaki etkinlik öncesinde her iki tarafta da miting ve yürüyüş düzenlendi. Kuzey’de Girne Kapısı, Güney’de ise Maliye Bakanlığı önünden yürüyüşlerine başlayan örgütler saat 19.30’da Taksim sahasında buluştu.

Birleşik Kıbrıs Müzik topluluğunun seslendirdiği şarkılar ile başlayan etkinlikte, sendika başkanları hep birlikte platforma çıkarak kalabalığa seslendi.

Organizatör sendikaların ortak basın açıklamaları Rumca ve Türkçe olarak okundu.

Türkçe metin Hasan Felek tarafından okundu.

Ortak açıklamada emekçilerin bu yıl da 1 Mayıs’ta sosyal eşitsizliklerle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Ortak açıklamada bölgede yaşanan savaşlar şiddetle kınandı. Kıbrıslı

Rum ve Türk emekçiler olarak mücadele ve dayanışmanın artarak devam edeceği belirtilen açıklamada Kıbrıs sorununun biran önce çözüme kavuşturulması gerektiğine dikkat çekildi.

Açıklamada Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek bir çözüm için iki toplum arasındaki uzlaşmanın yolunun görüşmeler olduğu söylenerek iki lidere de bu konuda adım atılması için çağrı yapıldı.