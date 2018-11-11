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Anlamlı kampanyayla 15 tekerlekli sandalye bağışlandı

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Dört sivil toplum örgütünün gerçekleştirdiği kampanya sonucunda sağlanan 15 adet tekerlekli sandalye Sağlık Bakanlığı’na bağışlandı

Anlamlı kampanyayla 15 tekerlekli sandalye bağışlandı
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Ülke spor kulüplerinden YONPAŞ Dumlupınar Spor Kulübü öncülüğünde, Türkiye Tüm Engelliler Konfederasyonu, Dünya Engelliler Federasyonu ile Sosyal Farkındalik Federasyonu; 5’i Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği; 10’u ise Devlet Hastanesi’nde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı’na 15 tekerlekli sandalye bağışında bulundu.  

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre bağış, Onkoloji Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Filiz Besim burada yaptığı konuşmada, yapılan bağıştan dolayı teşekkür ederek, “Mutluluktan gözlerimi yaşarttınız” dedi.

Sosyal sorumluluk projelerini her zaman gönülden desteklediklerini söyleyen Bakan Besim, bu projenin de insana yardım tutkusu ile yapıldığını ifade ederek, katkı koyan herkese yürekten teşekkür etti.

Bakan Besim, tüm toplum bireylerinin hep birlikte engelsiz toplumlar, engelsiz şehirler, engelsiz köyler, engelsiz kurumlar oluşturmak için çalışması gerektiğine de dikkat çekti.

KILIÇ

Türkiye Tüm Engelliler Konfederasyonu Genel Başkanı Nedim Kılıç böyle bir projede yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kılıç, kendisi de bir engelli birey olarak yaşadıkları zorlukları anlatarak, “Devletimize ve milletimize bize sakın acıyarak bakmayın diyoruz. Biz de her birey gibi ülkemize hizmet için çalışıyoruz. Bize yapılan destek ve yardımları şimdi biz yapıyoruz bundan da çok mutluyuz” dedi.

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