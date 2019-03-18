Ana-kız kampına aileler yoğun ilgi gösterdi

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi(KISBÜ) Proje Araştırma ve Geliştirme Merkezi(PARGEM) ailelerin gelişimine yönelik etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Zirve İzcilik ve KKTC Kız İzci Örgütü’nün katkılarıyla gerçekleşen ana-kız kampında, ailelerin birbirini tanıması ve kaliteli zaman geçirmesi adına önemli aktiviteler düzenlendi.

2 günlük çadır kampı şeklinde gerçekleşen kampta; doğa, deniz ve gece yürüyüşü, aile içi iletişim, geleneksel oyunlar gibi aktiviteler gerçekleştirildi.

Anneler ve kızlar aile içi iletişimin yanı sıra katılan diğer aileler ile keyifli vakit geçirerek kampın keyfini doyasıya yaşadılar.

KISBÜ PARGEM’den yapılan açıklamada bu tür etkinliklerin önümüzdeki aylarda da devam edeceği ifade edilerek etkinlikler hakkında bilgi almak isteyenlerin aytul.bilen@kisbu.edu.tr mail adresinden veya 0392 233 55 22/135 iletişim numarasından bilgi alabilecekleri belirtildi.