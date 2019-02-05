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AML, Fotoğrafçılık Kulübü Mesarya'yı fotoğraflayacak

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AML, Fotoğrafçılık Kulübü Mesarya'yı fotoğraflayacak
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Atatürk Meslek Lisesi Müdür Muavini  Tevfik Ulual , Proje Koordinatörü Ogün Genç Kaçmaz ve  Mehmet Aşık,  Değirmenlik Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler’i ziyaret  etti.

Atatürk Meslek Lisesi  Fotoğrafçılık Kulübü 23 Şubat Cumartesi günü Değirmenlik Belediyesi sınırlarında bulunan  Meriç –Dilekkaya ve Yiğitler köylerinde portre temalı fotoğraf çekimi etkinliği gerçekleştirecek.

Başkan Karavezirler ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bölgede gerçekleşecek  olan etkinlik için de oldukça mutlu olduğunu söyledi.

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