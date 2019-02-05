AML, Fotoğrafçılık Kulübü Mesarya'yı fotoğraflayacak

Atatürk Meslek Lisesi Müdür Muavini Tevfik Ulual , Proje Koordinatörü Ogün Genç Kaçmaz ve Mehmet Aşık, Değirmenlik Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler’i ziyaret etti.

Atatürk Meslek Lisesi Fotoğrafçılık Kulübü 23 Şubat Cumartesi günü Değirmenlik Belediyesi sınırlarında bulunan Meriç –Dilekkaya ve Yiğitler köylerinde portre temalı fotoğraf çekimi etkinliği gerçekleştirecek.

Başkan Karavezirler ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bölgede gerçekleşecek olan etkinlik için de oldukça mutlu olduğunu söyledi.