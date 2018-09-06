Amfi Tiyatro’da Fatih Erkoç rüzgarı

Girne Kültür Sanat Günleri, Türkiye’nin önemli müzik sanatçısı Fatih Erkoç konseriyle başladı

Girne Belediyesi’nin bu yıl 8’ncisini düzenlediği Kültür Sanat Günleri Türkiye’nin önemli müzik sanatçısı Fatih Erkoç konseriyle başladı.

Girne Amfi Tiyatro’da gerçekleşen konserde üflemeli çalgılar da çalan Erkoç, “Ellerim bomboş”, “Gitme” ve “Oynatmaya az kaldı” isimli şarkılarını dinleyicileriyle birlikte seslendirirken, Emmoğlu isimli şarkıyı ise Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak söyledi.



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konserde yaptığı konuşmada, Kültür Sanat Günleri’nin bu yılki sloganının “Sanat yoluyla barış” olduğunu ifade ederek, Ortadoğu ve Akdeniz’deki mülteci hareketlerine ve çatışmalara dikkat çekti.

Güngördü, sanatın insanlık için birleştirici bir güç olduğuna inandığını belirterek, etkinliklerin barış ve hoşgörüye vesile olmasını temenni etti. Fatih Erkoç ise uzun yıllar sonra Girne’de konser vermenin heyecanını yaşadığını belirtti. Fatih Erkoç, sanatın insanları birleştirdiğine inandığını ifade ederek, Girne Amfi Tiyatro’nun atmosferinden ve seyircilerin enerjisinden çok etkilendiğini kaydetti.