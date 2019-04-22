Amaç özel çocukları kaynaştırmaydı

Başbakan Tufan Erhürman, eşi Nilden Erhürman ile birlikte, Ela Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen Bahar Gülleri Çocuk Şenliği’ne katıldı.

“Gelin sevgimizi renklendirelim” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, çocukların gösterilerini izleyen Başbakan Erhürman, stantları da ziyaret edip, yurttaşlarla sohbet etti.

Şenlikte; müzik dinletileri, el işi çalışmaları, dans gösterileri ve çeşitli çocuk oyunları yer aldı.

DÜRÜST: “ÜLKEMİZİN ÖZEL ÇOCUKLARIMIZA KARŞI ÖN YARGILARININ AZALMIŞ OLMASI BİZİ SEVİNDİRDİ”

Şenlikte konuşan Ela Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Özel Eğitim Birim Sorumlusu İzlem Dürüst, kurumlarının 2008 yılında farklı gelişen çocukların var olan performanslarını ortaya çıkarabilmelerini sağlamak amacıyla kurucuları Osman Taş’ın liderliğinde yola çıktığını söyledi.



İzlem Dürüst, farklı eğitim yöntemleriyle ve özel tasarlanan bina ve materyallerle yollarına devam ettiklerini kaydetti.

Şenliği özel çocukları kaynaştırma ortamlarında yaşadıkları sıkıntılardan dolayı, normal gelişim gösteren çocukların arasına dahil etmektense, normal gelişim gösteren çocukları özel çocukların arasına dahil ederek yaşayacakları sıkıntıları en aza indirgeme hedefiyle düzenlediklerini belirten Dürüst, şenlik sırasında tüm çocukların çok eğlendiklerini ve eğlenerek öğrendiklerini gözlemlediklerini bildirdi.



Aynı zamanda şenliğe yüksek katılımdan dolayı ülkemiz insanlarının özel çocuklara karşı ön yargılarının azalmış olduğunu da fark ettiklerini ifade eden İzlem Dürüst, bunun da Ela Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak kendilerini çok sevindirdiğini dile getirdi.

Dürüst, “Daha da ileriye gidip, özel çocuklarımızın daha rahat ve huzurlu yaşam sürmelerini sağlamak gayesiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz” diyerek sözlerine son verdi.