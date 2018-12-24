Amaç hayvan sevgisini aşılamak

DAÜ Eğitim Fakültesi öğrencileri hayvan sevgisini aşılayıcı etkinlikler düzenledi

Doğu Akdeniz Üniveristesi (DAÜ), Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında hayvan sevgisini aşılamak ve empati kurma becerilerini geliştirmek amacıyla Gazi İlkokulu öğrencilerine yönelik etkinlikler düzenledi.

Çocukların duygusal ve sosyal gelişiminde önemli bir rol oynayan ve empati kurma becerilerini geliştiren “hayvan sevgisi”ni pekiştirmeyi hedefleyen etkinliğe, Gazi İlkokulu’nda öğrenim gören 8 ve 9 yaş grubu 40 öğrenci katıldı.

DAÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim görevlisi Münise Alibeyoğlu’nun yürüttüğü Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında organize edilen etkinlik, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleşti. Etkinliğe DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Canan Zeki, Gazi İlkokulu Müdürü Canev Aybenk ve Gazi İlkokulu öğretmenleri de katılım gösterdi.

Sosyal zeka gelişiminde kritik bir rol oynayan hayvan sevgisinin öneminin farkındalığıyla, ilkokul öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan etkinlik kapsamında, hayvan kostümleri giyen DAÜ’lü öğrenciler hayvanları tanıtan eğlenceli skeçler ve gösteriler sergilediler. Etkinlikte, hayvanlar hakkında ilginç bilgilerin paylaşıldığı sunumlar yapıldı, hayvanları satın almak yerine onları bilinçli bir şekilde sahiplenmek gerektiğini vurgulayan videolar gösterildi, hayvanlarla empati kurmaya yönelten kısa animasyonlar izletildi, hayvanları tanıtmayı amaçlayan çeşitli oyunlar oynandı ve ayırım gözetmeksizin ihtiyacı olan tüm canlılara yardım edilmesi gerektiği konusunda ilkokul öğrencileri ile bilinçlendirici sohbetler gerçekleştirildi. Etkinliğin sonunda öğrencilere yiyecek ve içecek ikram edildi.

Öğretim görevlisi Münise Alibeyoğlu danışmanlığında organize edilen “Em-Pati: Bir Kap Sevgi Hayat Kurtarır” isimli etkinlik, DAÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı son sınıf öğrencileri Türkey Çakmak, Buse Aygün, Sümeyra Kuzay, Burak Ağçakoca, Zeynep Deniz Yüksek, Mahmut Utku Subaşı, Orhan Çağlar Karaman, Nurbanu Kunt, Yusuf Kaan Demir, Ferhat Burak Yayla, Mehmet Necdet Zamkı ve Hasan Basri Zamkı tarafından yürütüldü. DAÜ’lü öğrenciler gerçekleştirmiş oldukları proje aracılığıyla, çocuklarda ahlaki gelişimi etkileyen hayvan sevgisini ilkokul öğrencilerine aktarma pratiği yapma fırsatı da bulmuş oldular.