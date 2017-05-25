“Amaç, güler yüzlü bir Gönyeli yaratmak”

Gönyeli SAM Klik Fotoğraf Atölyesi’nin sergisi açıldı. Gönyeli Belediye Başkanı Benli, “Tüm uğraşların sonu mutlu bir insandır. Burada insanların yüzü gülüyor. Bu da bizi mutlu ediyor” dedi

Gönyeli Belediyesi’nin kültür ve sanatı tabana yaydığı Sosyal Aktivite Merkezi (SAM), yeni bir üretime daha imza attı.

En fazla talep gören kurslar arasında yer alan Gönyeli SAM Klik Fotoğraf Atölyesi kursiyerleri, fotoğraflarını sergiledi.

Serginin açılışında konuşan Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, “Güler yüzlü bir Gönyeli yaratmak hedefiyle hizmetlerimizi çok daha ileriye taşıyor, insanlarımızın sosyal yaşam içerisinde çok daha yetkin yer alması için çalışıyoruz” dedi.

Sergi açılışı öncesinde ülkenin önemli sanatçılarından Arman Ratip piyano dinletisi sundu.

Gönyeli SAM Klik Fotoğraf Atölyesi Eğitmen Buket Özatay ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli tarafından açılışı yapılan Gönyeli SAM Klik Fotoğraf Atölyesi kursiyerleri sergisi, etkinliğe katılan bir çok vatandaş tarafından beğeni ile gezildi.

Etkinlikte fotoğraf kursu kursiyerleri, kursu tamamladıklarına dair katılım belgelerini de aldı.

Fotoğrafçılık kursunun yanı sıra etkinlikte Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi İngilizce Kursu katılımcıları da sertifikalarını aldı. Mutlulukları gözlerinden okunan kursiyerler, yeni bir dili temel olarak öğrenmenin gururunu yaşadı.

Sergi açılışında, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli ve Klik Fotoğraf Atölyesi eğitmeni Buket Özatay birer konuşma yaptı.

Özatay, fotoğrafın kendisi için bir aşk olduğunu ifade ederek bu duygularla kursiyerlere aşılamaya çalıştıklarını söyledi. Serginin 2016 sonu beşinci dönem ve 2017 başı altıncı dönem temel fotoğrafçılık kursunu bitiren kursiyerlerin fotoğraflarını yansıttığına dikkat çeken Özatay, fotoğraf çekim gezilerindeki fotoğrafların da sergilendiğini belirtti.

Özatay eğitim programlarının haftada bir ve yedi kurstan oluştuğunu kaydederek, sınıflardaki eğitimin yanı sıra uygulamalı fotoğraf çekim gezileri yaptıklarını da ifade etti. Özatay yeni dönem kursların 5 Haziran’da başlayacağının müjdesini verdi.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli ise konuşmasında, anlamlı ve başarılı bir etkinlik için bir arada olduklarını söyleyerek, Gönyeli SAM’ı heyecanla izlediğini belirtti.

Gönyeli Belediyesi’nin geleneksel belediyecilik anlayışını çok daha ileriye taşıyarak, kentteki herkesin hayatına dokunduğunu belirten Ahmet Yalçın Benli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok zor işleri başardık, tam bir dönüşüm süreci yaşadık ve ülkenin en güçlü belediyesi olduk. Bütçemiz, mali disiplinimiz, altyapı yatırımlarımız ve projelerimiz anlamında, tüm belediyelere fark attık. Evet, bu yola çıkarken çok güçlü değildik. Ancak şimdi çok güçlüyüz, kendimize güveniyoruz, sorumluluklarımızı en geniş şekilde yapabilecek güçteyiz. Şimdi, Gönyeli insanının yaşam kalitesini yükseltecek birçok proje önümüzde duruyor. Yeni dönem hedeflerimizin vazgeçilmezi insan merkezli sosyal projelerdir ki onun ana yurdu da Gönyeli SAM’dır. Tüm uğraşların sonu mutlu bir insandır. Burada insanların yüzü gülüyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Kurs ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”



