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Alsancak'ta farkındalık etkinliği

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ALSANCAK’TA FARKINDALIK ETKİNLİĞİ: “BAĞIMLILIKLARLA MÜCADELE SEVGİ İLE EL ELE”

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Alsancak'ta farkındalık etkinliği
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Lefkoşa, 27 Haziran 19 (T.A.K.): Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Alsancak Belediyesi, Alsancak Park, Biyologlar Derneği, Fizyoterapistler Birliği, Doğa İzcileri Derneği, Atletizm Federasyonu ve Afrodizyak Organizasyon  iş birliğinde “Doğanın İyileştirici Gücünü Keşfedelim” sloganıyla “Bağımlılıklarla Mücadele  Sevgi ile El ele” farkındalık etkinliği düzenleniyor.

Alsancak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre etkinlik , cumartesi günü saat 18.30’da Alsancak Park’ta gerçekleştirilece

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