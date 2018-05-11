Alkışlar minik öğrencilere

Şht Ertuğrul İlkokulu öğrencileri, temiz çevre bilinci kazandırma amaçlı gösteriler sundu

Şht Ertuğrul İlkokulu, çocuklara temiz çevre bilinci kazandırma amaçlı geniş kapsamlı bir etkinlik düzenledi. Şht Ertuğrul İlkokulu ikinci sınıflarının görev aldığı etkinlik Lefkoşa’daki The Paradise Park’ta yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Şht Ertuğrul İlkokulu müdürü Hasan Eren’in konuşması ile başlayan günde Hatice Kuluma’nın şefliğindeki Kıbrıs Korosu ilk kez sahne alırken, şarkılarla güne renk kattı.

Okulun tüm ikinci sınıfları ise öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları, halk dansları, modern dans ve gösterilerini başarıyla sundular.

Öğrencilerin giydikleri kıyafetlerin ise atıl malzemelerden olması, güne ayrı bir anlam kattı.