Alevkayası’nda Yayla Şenliği

KKTC Karadeniz Kültür Derneği tarafından düzenlenen 26. Alevkayası Yayla Şenliği dün yapıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan KKTC Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek, Kıbrıs’ta yaşamaktan, farklı kültürde insanlarla birlikte yaşamaktan çok mutlu olduklarını söyledi. Civelek, “Biz birlikte tamız. Farklı kültürdeki arkadaşlarla aynı adayı paylaşmaktan çok mutluyuz. Farklarımız zenginliğimizdir felsefesi ile devam ediyoruz” dedi.

Başbakan Ersin Tatar da kültürel kaynaşmanın önemine işaret ederek bunun KKTC’nin zenginliği olduğunu söyledi. Başbakan Tatar “KKTC’nin güçlenmesi için burada yaşayan kardeşlerimizin kendi bölgelerindeki insanları buraya daha fazla çekebilmesi temennimizdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da etkinlikte yaptığı konuşmada, Alevkayası’na gelmeden önce Kalavaç Kültür Festivali’ne katıldığını anımsatarak, “Kalavaç’ta buram buram Kıbrıs kokusunu aldık, burada da Karadeniz’i bulduk. Oyunuyla, sevecen insanıyla, kardeşlik duygusuyla, burada hep beraber güzel bir duyguyu paylaşıyoruz” dedi.