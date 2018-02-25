Alevi Kültür Merkezi’nden Hızır ayı dolayısıyla etkinlikler düzenliyor

KKTC Alevi Kültür Merkezi, Hızır Ayı dolayısıyla etkinlikler düzenliyor.

KKTC Alevi Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’den gelecek olan Pir Ercan Kazım Özer önderliğinde ve Zakir Ulaş Aydın’dan deyişler ile Hızır Cemi yapılacak.

Ayrıca Pir Ercan Kazım Özer önderliğinde Gazimağusa’da Hızır Ayı konulu konferans, Girne ve Lefke’de ise Hızır sohbetleri gerçekleştirilecek.

Lefkoşa, Girne, Gazimağusa ve Lefke bölgesinde gerçekleşecek programlar şu şekilde;

“27 Şubat Salı günü saat 19.00’da Girne Karaoğlanoğlu Belediye Parkında Hızır Sohbeti.

28 Şubat Çarşamba günü saat 19.00’da Gazimağusa’da MGA (Mağusa Gelişim Akademisi)’da Hızır Ayı konulu konferans.

1 Mart Perşembe günü saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) Hızır Cemi

2 Mart Cuma günü saat 19.00’da Lefke Alevi Kültür Merkezi Şubesi’nde Hızır Sohbeti.”

