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Albank personelinden duyarlı davranış

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Albank Genel Müdürlük ve Lefkoşa Şubeleri personeli kan bağışında bulundu

Albank personelinden duyarlı davranış

ALBANK Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında düzenli olarak kan bağışında bulunmaya devam ediyor.

Korona Virüsü nedeni ile son zamanlarda ortaya çıkan kan ihtiyacını da göz önüne alan ALBANK Personeli dün kan bağışında bulundu.

Geçmiş yıllarda da düzenli şekilde kan bağışında bulunan ALBANK personeli, bu yılda Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın Gezici Otobüsü ile gerçekleştirilen kan bağış kampanyasına destek verdi.

Kan bağışına ALBANK Genel Müdürlük ve Lefkoşa Şubeleri Personeli katıldı.

'SADECE ACİL İHTİYAÇ DURUMUNDA DEĞİL, HER ZAMAN HASSAS DAVRANMALIYIZ'

Kan Bankasına yapılan kan bağışlarına yeterli önemin verilmesi gerektiğini belirten Albank Genel Müdürü Dr.Ahmet M.Karavelioğlu, özellikle korona virüsü nedeni ile kan ihtiyacının arttığını ve tüm kesimlerin kan ihtiyacına duyarlı olup kan vermeleri gerektiğini,  ayrıca Thalassaemia hastaları başta olmak üzere, diğer hastaların da büyük sıkıntı yaşadığını belirterek, her sağlıklı bireyin kan bağışına destek olması gerektiğini vurguladı.

Bağışta bulunmanın toplumsal sorumluluk olduğunu sözlerine ekleyen Dr.Ahmet M.Karavelioğlu, sadece acil kan çağrılarında değil, her zaman aynı hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini, kan bağışının aynı zamanda geleceğe yatırım olduğunu söyledi.

Dr.Karavelioğlu, Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 2018 yılında başlatılan kan bağışı kampanyasının dördüncü kez yapıldığını ve her yıl düzenli olarak 6 ayda bir yapılmaya devam edileceğini vurguladı.

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