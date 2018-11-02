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Akıncı ve eşi de Lefkoşa Maratonu'na katılıyor

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Akıncı ve eşi de Lefkoşa Maratonu'na katılıyor
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Lefkoşa Maratonu’na katılacak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı’ya katılım numaraları Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı tarafından takdim edildi.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Akıncı’yı ziyaret eden Harmancı, 11 Kasım Pazar günü koşulacak maratonla ilgili bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Akıncı, kabulde yaptığı konuşmada, maratona, 2014 yılından bu yana, siyasetçi olarak değil de vatandaş olarak katıldığını belirtti. Akıncı, bu yıl da yine bir toplumsal dayanışma amacına hizmet için düzenlenen maratona katılımın yoğun olmasını beklediğini belirtti.
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da, maratonun bu yıl “Paylaşım Mutfağı” yararına koşulacağı bilgisini vererek, desteğinden dolayı Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkür etti. 
Harmancı, Cumhurbaşkanı’nın, maratona en istikrarlı katılan siyasetçi olduğunu söyledi.

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