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Akıncı, Gazetecilerle yeni yıl resepsiyonunda buluştu

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Akıncı, Gazetecilerle yeni yıl resepsiyonunda buluştu
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı gazeteciler için basın resepsiyonu verdi. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nde düzenlenen resepsiyona çok gazete, televizyon, radyo ve internet sitelerinin yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın eşi Meral Akıncı ile verdiği resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Akıncı için Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği tarafından hazırlatılan doğum günü pastası da kesildi.  Kıbrıs Türk Gazetecileri Birliği Başkanı Sami Özuslu, meslektaşları adına Cumhurbaşkanı Akıncı'nın doğum gününü kutladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı resepsiyonda yaptığı kısa konuşmada, yeni yılda herkes için  sağlık ve huzur dileklerinde bulundu.

Akıncı,  2019 yılının iyi haberlerin çoğunlukta olduğu bir yıl olması temennisinde bulundu.

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