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Akdoğanlı yaşlılara moral gezisi

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Akdoğan Belediyesi İkinci Bahar Yaşam Kulübü üyesi 270 kişi için Yeşilırmak gezisi düzenleyerek onlara moral verildi

Akdoğanlı yaşlılara moral gezisi
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Akdoğan Belediyesi İkinci Bahar Yaşam Kulübü üyeleri için Yeşilırmak gezisi düzenlendi.
Belediye’den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 5.si düzenlenen geziye 270 üye katıldı. 65 Yaş ve üzeri vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak, ikinci baharını yaşayan üyelerin yaşamdan kopmayarak mutlu bir şekilde hayatlarının sürdürülmelerinin sağlanması amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiği kaydedildi.
Üyelere eşlik eden Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif Yaşlılar Haftası dolayısıyla düzenlenen organizasyona katılan tüm üyelere teşekkür etti.

 

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