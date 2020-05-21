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Akçay Muhtarlığı çocukları sevindiriyor

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Akçay Muhtarlığı çocukları sevindiriyor

Güzelyurt Belediyesi'ne bağlı köylerden Akçay'da bu bayram çocukların sevinçi bir başka olacak.

Akçay Muhtarlığı akçay köyünde yaşayan 130 çocuğua bayram hediye paketi dağıtacağını açıkladı. Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü'nün girişimleri sonucunda oluşturulan bayram hediye paketleri bugün dağıtılacak.

Akçay Muhtarlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

NİCE MUTLU BAYRAMLARA ÇOCUKLAR...
Bayram denilince akla ilk gelen çocuklar olur. Bayramların geleceğimiz çocuklarımız için ne kadar önemli olduğunu unutmamalıyız.Onları mutlu etmek ve yüzlerinde o ifadeyi görmek inanilmaz bir duygudur.Muhtarlığımiz koyümüzdeki 130 çocuğumuza ve engelli çocuklarimıza bayram hediye paketlerini bugün dağıtacaktir.Tüm çocuklarımizın Bayramı kutlu olsun.
Hediye paketlerimizin hazırlanmasina katkı koyan herkese şahsım ve köylüm adına tesekurlerimizi sunarız .

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