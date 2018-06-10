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Ağrotour Üssü'ne iki toplumlu Barış Yürüyüşü

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Ağrotour Üssü'ne iki toplumlu Barış Yürüyüşü
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AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve hükümetinin Kıbrıs sorunundaki icraatlarını “hükümet başka söylüyor, başka yapıyor ve başka kast ediyor, bunu Kıbrıs sorununda da gösterdi” diyerek eleştirdi.


Rum radyosu Kiprianu’nun eleştirilerini Ağrotur İngiliz Üs bölgesinde bugün gerçekleştirilen iki toplumlu Barış Yürüyüşü’nde de sürdürdüğünü duyurdu. 
Andros Kiprianu “Başka şey söylüyor, başka şey yapıyor, başka şey kast ediyor. Bunu Kıbrıs sorununda da gösterdi” diyerek eleştirdiği Rum Yönetimi’ni, müzakerelerin nasıl yeniden başlayabileceği üzerinde odaklanmak yerine tribünlere yönelik açıklamalar yapmakla suçladı, “aklında, iki devlet fikriyle uyuşabileceği düşüncesi olan, çıksın bunu halka açıkça söylesin” dedi. 
Kiprianu, Ağrotur üssünün askeri saldırılar için kullanılmasının Kıbrıs’ı saldırı üssü, dolayısıyla hedef haline getirdiği görüşünü de ortaya koydu. 


Yürüyüş, Barış Konseyi tarafından, Kıbrıs Türk ve Rum siyasi parti ile yurtdışından örgüt ve hareketlerin katılımıyla düzenlendi. 4 kilometrelik yürüyüş sabah 10.00’da başladı, öğle saatlerinde Ağrotur üssü önünde miting ve karar onaylanması ile tamamlandı.

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