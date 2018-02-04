Afrin şehitleri" için Selimiye’de mevlit okutuldu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı 16’ncı gününe girerken, harekatta şehit düşen askerler için KKTC’de de mevlit okutuldu.

Afrin şehitleri ve tüm şehitler için Kıbrıs Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nce organize edilen mevlit programı, bugün öğle saatlerinde Lefkoşa’da Selimiye Camii’nde düzenlendi.

Din İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre öğle namazını müteakip Selimiye Camisi'nde başlayan programda din görevlilerince Kuran’ı Kerim okundu ve Mevlit icra edildi.

Din İşleri Başkan Yardımcısı Fahrettin Öğdü program sonunda yaptığı duada, İslam coğrafyasında yıllardır akan kan ve gözyaşının son bulması, birlik ve beraberlik ruhunun güçlenmesi, insanlığa barış ve huzur gelmesi, şehitlerin ruhlarının şad olması, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin daima muzaffer olması için dua etti.

Ülkenin her tarafından katılımın olduğu programda Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce katılımcılara döner, çocuklara pamuk şekeri ve oyuncaklar hediye edildi.